Месси вернулся в общую группу «Барселоны» (фото) Ранее стало известно, что капитан сине-гранатовых получил травму четырехглавой мышцы правой ноги.

Форвард «Барселоны» Лионель Месси провел сегодняшнюю тренировку в общей группе, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

New week! Season is resuming! GET YOUR HANDS IN THE AIR! 🙌🙌🙌🙌🙌 pic.twitter.com/ZOaq85fpCC — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) June 8, 2020

Напомним, чемпионат Испании, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновят 13 июня. В первом матче после длительной паузы каталонцы сыграют в гостях против «Мальорки».

Что касается Месси, то в текущей компании футболист отыграл 31 матч, забил 24 гола и отдал 16 голевых передач.