Месси вернулся в общую группу «Барселоны» (фото)

Форвард «Барселоны» Лионель Месси провел сегодняшнюю тренировку в общей группе, сообщает пресс-служба каталонского клуба.
Напомним, чемпионат Испании, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновят 13 июня. В первом матче после длительной паузы каталонцы сыграют в гостях против «Мальорки».
Что касается Месси, то в текущей компании футболист отыграл 31 матч, забил 24 гола и отдал 16 голевых передач.
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