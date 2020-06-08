Месси вернулся в общую группу «Барселоны» (фото) - Советский спорт
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08 июня 2020 14:14ФутболГичунцев Артур

Месси вернулся в общую группу «Барселоны» (фото)

Ранее стало известно, что капитан сине-гранатовых получил травму четырехглавой мышцы правой ноги.

Форвард «Барселоны» Лионель Месси провел сегодняшнюю тренировку в общей группе, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Напомним, чемпионат Испании, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновят 13 июня. В первом матче после длительной паузы каталонцы сыграют в гостях против «Мальорки».

Что касается Месси, то в текущей компании футболист отыграл 31 матч, забил 24 гола и отдал 16 голевых передач.

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