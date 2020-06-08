Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира, Месси – 22-й, Роналду – 70-й

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе возглавил список самых дорогих футболистов мира по версии CIES Football Observatory. Стоимость 21-летнего нападающего оценивается в 259,2 млн евро.

Вторым стал полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг (194,7 млн евро), а замкнул тройку хавбек дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо. Он оценивается в 179,1 млн евро.

Отметим, что капитан «Барселоны» Лионель Месси, которому в этом месяце исполнится 33 года, занял 70-ю строчку. Его ценник составляет 100,1 млн евро, а нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду расположился на 70-м месте. 35-летний португалец оценивается в 62,8 млн евро.

Самые дорогие футболисты мира

Топ-10

1. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен») – € 259,2 млн

2. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 194,7 млн евро

3. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) – 179,1 млн евро

4. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») – 171,1 млн евро

5. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») – 152,3 млн евро

6. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 144,9 млн евро

7. Садио Мане («Ливерпуль») – 139,2 млн евро

8. Антуан Гризманн («Барселона») – 134,6 млн евро

9. Альфонсо Дэвис («Бавария») – 133,5 млн евро

…

22. Лионель Месси («Барселона») – 100,1 млн евро

…

70. Криштиану Роналду («Ювентус») – 62,8 млн.