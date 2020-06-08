Первый тест Баринова на коронавирус был ошибочно положительным

Врач московского «Локомотива» Никита Карлицкий сообщил, что первый тест Дмитрия Баринова на коронавирус был ошибочно положительным.
По его словам, хавбек прошел дополнительные тесты, которые не выявили у него никаких проблем со здоровьем.
«Любые тесты имеют погрешность, в зависимости от фирмы до 20% брака.
К сожалению, это наша действительность. Дальше он пересдал два теста, которые подтвердили, что он не болен – у него отсутствовала симптоматика», – цитирует врача красно-зеленых ТАСС.
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