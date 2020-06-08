Первый тест Баринова на коронавирус был ошибочно положительным Накануне, 7 июня полузащитник отыграл товарищеский матч с «Динамо» (1:1).

Врач московского «Локомотива» Никита Карлицкий сообщил, что первый тест Дмитрия Баринова на коронавирус был ошибочно положительным.

По его словам, хавбек прошел дополнительные тесты, которые не выявили у него никаких проблем со здоровьем.

«Любые тесты имеют погрешность, в зависимости от фирмы до 20% брака.

К сожалению, это наша действительность. Дальше он пересдал два теста, которые подтвердили, что он не болен – у него отсутствовала симптоматика», – цитирует врача красно-зеленых ТАСС.