Первый тест Баринова на коронавирус был ошибочно положительным - Советский спорт
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08 июня 2020 15:51ФутболГичунцев Артур

Первый тест Баринова на коронавирус был ошибочно положительным

Накануне, 7 июня полузащитник отыграл товарищеский матч с «Динамо» (1:1).

Врач московского «Локомотива» Никита Карлицкий сообщил, что первый тест Дмитрия Баринова на коронавирус был ошибочно положительным.

По его словам, хавбек прошел дополнительные тесты, которые не выявили у него никаких проблем со здоровьем.

«Любые тесты имеют погрешность, в зависимости от фирмы до 20% брака.

К сожалению, это наша действительность. Дальше он пересдал два теста, которые подтвердили, что он не болен – у него отсутствовала симптоматика», – цитирует врача красно-зеленых ТАСС.

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