Александр Алаев: Разрешение на проведение контрольных матчей необходимо получить у властей региона Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал проведение товарищеских матчей между клубами российской премьер-лиги.

Как сообщает ТАСС, Алаев рассказал, что клубам РПЛ самим решать, что сейчас важнее, как лучше организовать тренировочный процесс, но при этом разрешение на проведение контрольных матчей им необходимо получить у властей региона, предоставив гарантии безопасности.

Накануне товарищеский матч между собой провели «Динамо» и «Локомотив», встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1.

Добавим, что чемпионат России возобновится 19 июня матчами «Крылья Советов» – «Ахмат» и «Сочи» – «Ростов». Остальные встречи 23-го тура пройдут 20 и 21 июня.