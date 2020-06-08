Глава судейского комитета: Можно отказаться от географического принципа выбора арбитров на матчи РПЛ - Советский спорт
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08 июня 2020 16:55Футбол

Глава судейского комитета: Можно отказаться от географического принципа выбора арбитров на матчи РПЛ

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц считает, что ради безопасности и здоровья стоит отказаться от географического принципа выбора судей на матчи РПЛ.

- Если говорить о логистике судей и инспекторов, то, на наш взгляд, безопаснее всего будет перемещаться к месту игр на своих автомобилях. Поэтому думаю, что в данной ситуации можно отказаться от географического принципа выбора судей на матчи ради безопасности и здоровья, - цитирует Алаева ТАСС.

Добавим, что из-за пандемии чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. Возобновление игр в российской премьер-лиге запланировано на 19 июня – в этот день должны состоятся встречи между «Крыльями Советов» и «Ахматом», а также между «Сочи» и «Ростовом». Остальные встречи 23-го тура пройдут 20 и 21 июня.

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