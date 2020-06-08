Эрик Бикфалви: Важно, что на стадионах будут болельщики – это большой плюс для нас
Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви считает большим плюсом, что болельщикам разрешили посещать матчи РПЛ, пусть и в ограниченном количестве.
– Мы уже тренируемся две недели и физически готовы играть без проблем минут 60-70. И у нас остается еще две недели на подготовку к чемпионату. Думаю, каждый футболист хочет возобновления чемпионата. Я очень сильно хочу вернуться к игре.
Важно еще, я слышал, что на матчах будет 10 процентов болельщиков – это еще один большой плюс. Может месяц – другой и мы сможем собирать полный стадион, – рассказал Бикфалви в интервью пресс-службе клуба.
Напомним, что Роспотребнадзор согласовал с РФС И РПЛ возможность проведения футбольных матчей при болельщиках. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест от общей вместимости стадионов.
Добавим, что чемпионат России возобновится 19 июня матчами «Крылья Советов» – «Ахмат» и «Сочи» – «Ростов». «Урал» свой первый матч возобновленного чемпионата проведет 20 июня против «Рубина».
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