Агент: Рыбус согласовал все условия с клубом из Стамбула Мариуш Пекарски, агент Мацея Рыбуса, заявил, что защитник «Локомотива» согласовал условия личного контракта с одним из турецких клубов.

- Никто из «Локомотива» не связывался ни со мной, ни с Мацеем по поводу продления контракта. Однако мы уже согласовали все условия с клубом из Стамбула и должны подписать предварительное соглашение с турецким клубом через 10 дней, - приводит слова агента Sport24.ru.

Напомним, что 30-летний Рыбус перешел в «Локомотив» из «Лиона» в июле 2017 года. С тех пор он провел 68 матчей за московский клуб, записав на свой счет два забитых мяча и пять голевых передач. Действующий контракт польского защитника с российской командой рассчитан до июня текущего года.