Хеведес расторгнет контракт с «Локомотивом» из-за коронавируса

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес может продолжить карьеру в другом клубе.

По информации Bild, 32-летний немец не хочет оставаться в Москве из-за ситуации с коронавирусом и намерен вернуться к семье на родину.

Отметим, что накануне немецкий защитник не принял участие в контрольном матче с «Динамо» (1:1).

Хеведес играет за «Локомотив» с лета 2018 года. В составе красно-зеленых он провел 50 матчей (в том числе 24 – в нынешнем сезоне) и забил четыре гола.

Вместе с командой он стал в прошлом году обладателем Кубка и Суперкубка России. Контракт чемпиона мира с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

Напомним, после паузы, связанной с коронавирусом, чемпионат России возобновляется 19 июня. В первом для себя матче 21 июня «Локомотив» сыграет дома с «Оренбургом».

Ранее Хеведес заявлял, что хотел бы завершить карьеру в «Шальке», за который выступал с 2007 по 2017 годы.