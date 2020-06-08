«Рубин» и «Крылья Советов» тайно провели товарищеский матч из-за отсутствия разрешения властей Встреча прошла в понедельник на поле стадиона «Ак Барс Арена» в Казани.

По информации «Татар-информ», команды условились провести игру тайно, потому что пока не получили официального разрешения от местных властей.

Как отмечает издание, не исключено, что до возобновления чемпионата РПЛ команды сыграют еще раз, на этот раз в Самаре.

Ранее генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил, что разрешение на проведение контрольных матчей клубам необходимо получить у властей региона, предоставив гарантии безопасности.

Напомним, после паузы, связанной с коронавирусом, чемпионат России возобновляется 19 июня. В первом для себя матче «Рубин» 20 июня сыграет в гостях с «Уралом», «Крылья Советов» днем ранее на своем поле встретятся с «Ахматом».