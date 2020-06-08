«Локомотив» официально объявил о расторжении контракта с Хеведесом

«По семейным обстоятельствам Хеведес принял решение остаться в Германии. Клуб пошел навстречу футболисту – контракт расторгнут по обоюдному согласию», - говорится в заявлении «Локомотива», опубликованном на официальном сайте клуба.
Напомним, что Хеведес выступает за «Локомотив» с лета 2018 года. В составе красно-зеленых он провел 50 матчей (в том числе 24 – в нынешнем сезоне) и забил четыре гола.
Вместе с командой он стал в прошлом году обладателем Кубка и Суперкубка России. Контракт чемпиона мира с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.
Ранее Хеведес заявлял, что хотел бы завершить карьеру в «Шальке», за который выступал с 2007 по 2017 годы.
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