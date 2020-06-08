«Васко да Гама» отказался продавать «Краснодару» Маньо

Как сообщает Esporte News Mundo, российский клуб был готов заплатить до 20 миллионов евро за 100% прав на Маньо (у «Васко да Гама» 85%), а также был склонен к переговорам на счет процентов от будущей продажи форварда, которому 26 июня исполнится 18 лет.
Как отмечает издание, клуб отказался от продажи Маньо, но одновременно попытался предложить россиянам еще 21-летнего нападающего Маррони, в услугах которого ранее был заинтересован «Атлетико Минейро».
Добавим, что Маньо выступает за основную команду «Васко да Гама» с июля прошлого года. За это время он провел 17 матчей за команду, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу. За юношескую сборную Бразилии нападающий провел шесть матчей и забил три гола.
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