«Васко да Гама» отказался продавать «Краснодару» Маньо «Васко да Гама» отказался продавать «Краснодару» нападающего Таллеса Маньо.

Как сообщает Esporte News Mundo, российский клуб был готов заплатить до 20 миллионов евро за 100% прав на Маньо (у «Васко да Гама» 85%), а также был склонен к переговорам на счет процентов от будущей продажи форварда, которому 26 июня исполнится 18 лет.

Как отмечает издание, клуб отказался от продажи Маньо, но одновременно попытался предложить россиянам еще 21-летнего нападающего Маррони, в услугах которого ранее был заинтересован «Атлетико Минейро».

Добавим, что Маньо выступает за основную команду «Васко да Гама» с июля прошлого года. За это время он провел 17 матчей за команду, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу. За юношескую сборную Бразилии нападающий провел шесть матчей и забил три гола.