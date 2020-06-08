«Локомотив» показал голы покинувшего клуб Хеведеса (видео)

«Локомотив» опубликовал в официальном твиттере клуба голы защитника Бенедикта Хеведеса, контракт с которым в понедельник был расторгнут по обоюдному согласию.

Победные, красивые и запоминающиеся – голы @BeneHoewedes за «Локо» 🤟🏼



Какой гол тебе запомнился больше всего? 👇🏼 pic.twitter.com/BctbLnIsFs — «Локомотив» (@fclokomotiv) June 8, 2020

32-летний чемпион мира в составе сборной Германии выступал за «Локомотив» с лета 2018 года. За два неполных сезона он провел за команду 50 матчей, в которых забил четыре гола, причем два из них – в ворота ЦСКА. Хеведес отличился в обоих матчах с армейцами в сезоне-2018/2019 (1:0 – в гостях и 1:1 – дома). Также на его счету мячи в ворота «Арсенала» (3:1) в чемпионате и «Рубина» (1:0) в Кубке России – оба также в прошлом сезоне.

Напомним, Хеведес решил не возвращаться в Россию после того, как «Локомотив» возобновил тренировки в конце мая, хотя его контракт действовал до 30 июня 2021 года.

В составе «Локомотива» немец стал обладателем Кубка и Суперкубка России.