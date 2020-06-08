Трансферное окно в Италии откроется 1 сентября Федерация футбола Италии (FIGC) объявила, что летнее трансферное окно в стране будет открыто с 1 сентября.

Как сообщает пресс-служба Федерации, итальянские клубы смогут регистрировать новых игроков только с 1 сентября по 5 октября.

Напомним, что изначально трансферный рынок в Италии должен был открыться 1 июля и закрыться 2 сентября, но пандемия коронавируса внесла изменения в эти планы.