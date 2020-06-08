Василий Кикнадзе: Хеведес всегда был честен по отношению к клубу и болельщикам Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал разрыв контракта с защитником команды Бенедиктом Хеведесом.

- Бенедикт давно заявлял о своем желании быть ближе к семье. Первый разговор на эту тему состоялся еще летом прошлого года. Бенедикт был всегда честен по отношению к клубу и болельщикам, он настоящий профессионал своего дела, - приводит слова Кикнадзе ТАСС.

В понедельник стало известно, что «Локомотив» и Хеведес по обоюдному согласию расторгли контракт.

Напомним, что Хеведес выступает за «Локомотив» с лета 2018 года. В составе красно-зеленых он провел 50 матчей (в том числе 24 – в нынешнем сезоне) и забил четыре гола.

Вместе с командой он стал в прошлом году обладателем Кубка и Суперкубка России. Контракт чемпиона мира с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.