Сильвио Берлускони – о «Монце»: Мы создадим лучшую команду в серии B Владелец «Монцы» Сильвио Берлускони прокомментировал выход команды в серию В.

- У меня никогда не было никаких сомнений по этому поводу. Теперь мы создадим лучшую команду для игры в серии B. Продвижение в серию А зависит от многих факторов, но мы хорошо знаем некоторые из них и сделаем все, чтобы их использовать, - цитирует Берлускони Football Italia.

Напомним, что сегодня официально было объявлено о досрочном завершении чемпионата в серии С, как следствие лидеры трех групп - «Монца», «Виченца» и «Реджина» получили путевку в во второй по силе дивизион чемпионата Италии.