Неймар признался партнерам по «ПСЖ», что хочет уйти в «Барселону»

По информации Mundo Deportivo, бразилец не скрывает больше своего желания снова надеть футболку «Барселоны» и рассказал об этом игрокам «ПСЖ». «Я хочу поехать в «Барсу», - признался Неймар партнерам по команде, с которыми поддерживал контакт в течение почти трех месяцев самоизоляции.
Накануне стало известно, что Неймар отказался от предложения «ПСЖ» продлить контракт после 2022 года.
Ранее бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо заявил, что интерес каталонской команды к нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу означает, что клуб откажется от подписания Неймара этим летом, так как «каталонцы» вряд ли смогут подписать обоих футболистов одновременно.
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