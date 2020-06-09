Неймар признался партнерам по «ПСЖ», что хочет уйти в «Барселону» Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал партнерам по команде, что хочет перейти в «Барселону».

По информации Mundo Deportivo, бразилец не скрывает больше своего желания снова надеть футболку «Барселоны» и рассказал об этом игрокам «ПСЖ». «Я хочу поехать в «Барсу», - признался Неймар партнерам по команде, с которыми поддерживал контакт в течение почти трех месяцев самоизоляции.

Накануне стало известно, что Неймар отказался от предложения «ПСЖ» продлить контракт после 2022 года.

Ранее бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо заявил, что интерес каталонской команды к нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу означает, что клуб откажется от подписания Неймара этим летом, так как «каталонцы» вряд ли смогут подписать обоих футболистов одновременно.