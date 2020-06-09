СМИ: FA может перенести трансферное окно. Дедлайн – 2 октября Ранее стало известно, что АПЛ возобновится 17 июня.

Футбольная ассоциация Англии (FA) обсуждает возможность переноса летнего трансферного окна, сообщает Sky Sports.

По информации источника, организация планирует передвинуть окно на период с августа по октябрь.

В эти дни FA консультируется с другими европейскими ассоциациями и хочет синхронно закрыть период продажи и покупки игроков. Стороны рассматривают в качестве дедлайна 2 октября.

Добавим, что английский клубам разрешили заключать краткосрочные контракты с игроками, чьи соглашения истекают в июне.