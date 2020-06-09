«Челси» нашел замену Виллиану в леверкузенском «Байере» - Советский спорт
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09 июня 2020 09:46ФутболГичунцев Артур

«Челси» нашел замену Виллиану в леверкузенском «Байере»

Ранее сообщалось, что клуб также расстанется с Педро.

«Челси» продолжает работу по усилению состава. Как сообщает Daily Mail, лондонский клуб вступил в борьбу за полузащитника «Байера» Кая Хаверца.

Согласно источнику, леверкузенский клуб не горит желанием продавать игрока, однако, готов отпустить его за 70 млн фунтов. Отмечается, что таким образом, «синие» хотят восполнить ухол Виллиана, а также продажу Педро.

По информации прессы, на немецкого футболиста также претендуют мадридский «Реал», «Барселона» и мюнхенская «Бавария».

В текущем сезоне 20-летний Хаверц отыграл 38 матчей, забил 15 голов и отдал восемь голевых передач.

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Публикация от Kai Havertz 💥⚽️✌🏼 (@kaihavertz29)

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