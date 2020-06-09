«Московский Киберспорт» проведет турнир на Кубок Фонда «Страна Футбола» Игоря Акинфеева

На протяжении месяца пройдут восемь квалификационных турниров. Соревнования открытые, а значит побороться за победу сможет каждый желающий — количество участников не ограничено. Сами игры будут проходить в формате дуэли, один на один. Отборочный этап выявит победителей, которые смогут пройти в гранд-финал и претендовать на призовой фонд. Каждый турнир традиционно сопровождается профессиональным комментированием, а также проведением трансляции, которую можно наблюдать на официальном twitch-канале «Московского Киберспорта».
Гранд-финал будет проведен в конце первого летнего месяца, 27 июня. Победителю и призерам турнира будут вручены денежные призыот Московского Киберспорта: за первое место – 50 000 рублей, за второе место – 30 000 рублей, за третье место - 20 000 рублей. Кроме того, победитель получит именной Кубок от фонда «Страна Футбола». Отдельная награда - Кубок «Кипербол», ждёт участника, который пропустит наименьшее количество голов (кипербол – это новый молодежный формат футбола, идея которого принадлежит Игорю Акинфееву и его фонду «Страна Футбола»).А среди зрителей финальной игры будут разыграны подписанные Игорем Акинфеевым футболки.
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