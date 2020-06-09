Вратарь «Бордо» Бернардони стал игроком «Анже» В минувшем сезоне он провел 26 матчей и пропустил 40 мячей.

Французский голкипер Поль Бернардони продолжит карьеру в «Анже», сообщает клубная пресс-служба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Angers SCO (@angers_sco) 8 Июн 2020 в 11:12 PDT

Отмечается, что контракт игрока, который принадлежал «Бордо», рассчитан на четыре года. Другие детали сделки не раскрываются, однако, СМИ сообщают, что переход 23-летнего футболиста обошелся клубу в семь млн евро.

Добавим, что последние два года Бернардони отыграл за «Ним» на правах аренды.