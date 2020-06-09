Скаут «Марселя» сообщил о возможном переходе Жоау Мариу Португалец принадлежит миланскому «Интеру».

Скаут «Марселя» Бастиен Кордолеани заявил, что французский клуб ведет переговоры о трансфере полузащитника «Локомотива» Жоау Мариу.

По его словам, футболист хочет присоединиться к команде ради работы с Андре Виллаш-Боашем. Заявление скаута приводит Maritima Medias.

Ранее сообщалось, что московский клуб не будет выкупать чемпиона Европы. В текущем сезоне он провел красно-зеленых 15 матчей, забил один гол и отдал четыре голевых паса.