Хавбек «Челси» Анджорин продлил контракт с клубом 18-летний футболист дебютировал за первую команду в сентябре 2019 года.

Английский полузащитник Фаустино Анджорин продолжит выступления за «Челси».

Сегодня, 9 июня воспитанник «синих» продлил соглашение на пять лет. Другие детали сделки не уточняются.

В текущем сезоне он провел 25 матчей, забил 11 голов и отдал шесть голевых передач. Хавбек выступает за второй состав «Челси».