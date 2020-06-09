Савин задумался о закрытии канала «КраСава»

Российский блогер Евгений Савин, автор и ведущий YouTube-канала «КраСава», заявил, что рассматривает вариант с закрытием программы.
По его словам, он хочет развиваться, однако, каждый раз ему приходится сталкиваться с отсутствием нужной информации. При этом Савин подчеркнул, что не все отечественные клубы идут на контакт.
«Хочется поднимать не только веселье, но и проблемы. Но если везде будут стопить, если везде люди будут бояться… Ну что я могу сделать? Я же не Следственный комитет, не Счетная палата, перед которыми двери всех клубов открыты. Если людям это не надо, если меня будут блочить везде, тогда и смысла в канале «КраСава» не будет вообще.
Хочется делать больше таких выпусков, как с Александром Кокориным и про фанатов. Но Кокорин – один такой футболист в России, второго Кокорина нет», – сказал Савин в интервью YouTube-каналу «ЧестнОК».
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