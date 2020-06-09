РФС пригласил врачей и медицинских работников на матчи первого тура РПЛ

Сегодня, 9 июня состоялся исполком РФС, в ходе которого было принято решение пригласить на матчи РПЛ медицинских работников в знак благодарности за борьбу с коронавирусной инфекцией.

«Футбол возвращается. Первый тур РПЛ после паузы – особенный. Он посвящен врачам и медицинским работникам. Клубы пригласят героев на матчи и проведут акции в их поддержку», – говорится в сообщении РФС.

Не остался в стороне и глава организации Александр Дюков. Он сказал: «Три месяца болельщики ждали большого футбола.

Возобновление РПЛ – сигнал о возвращении к обычной жизни. Это стало возможным благодаря самоотверженному труду врачей, медицинских работников и волонтеров».