Источник: «Ювентус» готов в три раза повысить зарплату Артуру Ранее сообщалось, что бразилец отказался покидать каталонский клуб.

Хавбек «Барселоны» Артур Рамос по-прежнему интересен «Ювентусу». Об этом сообщил журналист RAC1 Жерар Ромеро.

По его информации, чемпион Италии готов в три раза повысить зарплату игрока, если он согласится на переезд в Турин. Отмечается, что стороны возобновят переговоры в конце недели.

По слухам, «Барселона» хочет пригласить полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича и готова включить Артура в сделку по боснийскому футболисту.

Добавим, что 23-летний бразилец перебрался на «Камп Ноу» летом 2018 года. В текущем сезоне он провел 23 матча, забил четыре гола и отдал четыре голевых паса.