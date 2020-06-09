Источник: «Ювентус» готов в три раза повысить зарплату Артуру - Советский спорт
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09 июня 2020 14:58ФутболГичунцев Артур

Источник: «Ювентус» готов в три раза повысить зарплату Артуру

Ранее сообщалось, что бразилец отказался покидать каталонский клуб.

Хавбек «Барселоны» Артур Рамос по-прежнему интересен «Ювентусу». Об этом сообщил журналист RAC1 Жерар Ромеро.

По его информации, чемпион Италии готов в три раза повысить зарплату игрока, если он согласится на переезд в Турин. Отмечается, что стороны возобновят переговоры в конце недели.

По слухам, «Барселона» хочет пригласить полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича и готова включить Артура в сделку по боснийскому футболисту.

Добавим, что 23-летний бразилец перебрался на «Камп Ноу» летом 2018 года. В текущем сезоне он провел 23 матча, забил четыре гола и отдал четыре голевых паса.

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