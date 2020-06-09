Дюков рассказал о позиции российских клубов по началу нового сезона Он стартует в конце лета.

Глава РФС Александр Дюков обозначил возможную дату начала нового сезона чемпионата России.

«Вопрос по дате начала нового сезона не обсуждался. Клубы высказали пожелание начать новый сезон не 2-3 августа, а на неделю позже», – цитирует функционера ТАСС.

Напомним, текущий сезон возобновят 19 июня. Он был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.