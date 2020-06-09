Дюков рассказал о позиции российских клубов по началу нового сезона

Глава РФС Александр Дюков обозначил возможную дату начала нового сезона чемпионата России.
«Вопрос по дате начала нового сезона не обсуждался. Клубы высказали пожелание начать новый сезон не 2-3 августа, а на неделю позже», – цитирует функционера ТАСС.
Напомним, текущий сезон возобновят 19 июня. Он был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.
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