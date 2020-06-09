Бывший защитник «Урала» Меркулов перешел в «Рубин» Соглашение рассчитано на два года.

Официальный сайт ФК «Рубин» сообщил, что 26-летний защитник Михаил Меркулов подписал контракт с казанским клубом на правах свободного агента. Соглашение рассчитано на два сезона.

С июля 2015-го по 31 мая нынешнего года Меркулов принадлежал «Уралу». В клубе из Екатеринбурга Михаил провел 98 матчей. В сезоне-2019/20 левый защитник сыграл за команду Дмитрия Парфенова 18 матчей в РПЛ и две игры в Кубке России, отметившись двумя результативными передачами.