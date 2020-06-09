Переговоры ЦСКА и Вагнера Лава о контракте завершатся к концу недели Спустя семь лет бразильский нападающий может вернуться в московский клуб.

Стали известны новые подробности переговоров московского ЦСКА с 35-летним бразильским форвардом Вагнером Лавом.

По информации RT, контракт не может быть подписан сейчас, поскольку еще обсуждается вопрос о сроке действия соглашения и о том, когда Вагнер сможет выйти на поле. Окончательное решение будет принято до конца недели.

Вагнер Лав считается лучшим легионером армейцев и одним из лучших в истории чемпионатов России. Он защищал цвета красно-синих с 2004 по 2012 год с перерывами на аренду в «Палмейрас» и «Фламенго», а затем провел в ЦСКА первую половину 2013 года, после чего отправился в Китай.

Всего за ЦСКА Вагнер Лав сыграл 259 матчей и забил 124 мяча, трижды став чемпионом, шесть раз обладателем Кубка России и четыре раза – Суперкубка России, а также победителем розыгрыша Кубка УЕФА.

С января 2019-го по июнь нынешнего года форвард выступал за «Коринтианс», но в минувшую пятницу досрочно разорвал контракт с клубом из Сан-Паулу.