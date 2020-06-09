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09 июня 19:27
автор: Шарафудинов Виктор

Шишкин, Дьяков, Самбу и еще шесть футболистов покинули вторую команду «Спартака»

33-летний Шишкин вернулся в московский клуб в феврале нынешнего года.

Официальный инстаграм второй команды и молодежного состава «Спартака» сообщил о том, какие футболисты покидают клуб.

Вот, что сказано в сообщении:

«Совсем скоро «Спартак-2» и молодежный состав начнут подготовку к новому сезону. А пока мы хотим поблагодарить за игру и работу на тренировках игроков, которые покидают клуб.

Это воспитанник академии Петр Володкин, капитан дубля в завершенном сезоне Максим Калачевский, игроки молодежного состава – Артем Горбулин, Никита Мирошниченко и Альберт Хабиров, а также опытные футболисты «Спартака-2» – Николай Тюнин, Виталий Дьяков и Роман Шишкин. Не будет продлено соглашение и с португальским форвардом Идрисой Самбу.

Мы еще раз всех благодарим и желаем успехов!»

33-летний Шишкин вернулся в «Спартак» в феврале нынешнего года. В первой части сезона-2019/20 он играл за «Торпедо». Его приглашали, чтобы помочь второй команде клубы не вылететь из ФНЛ. В марте Роман сыграл за «Спартак-2» два полных матча. Сезон в первом дивизионе был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

Ранее защитник выступал за «Спартак» с 2004 по 2010 годы (с перерывом на аренду в «Крылья Советов» в 2009-м). Всего в составе главной команды красно-белых Шишкин провел 90 матчей, забив 1 гол и сделав 10 результативных передач.

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Совсем скоро «Спартак-2» и молодежный состав начнут подготовку к новому сезону. А пока мы хотим поблагодарить за игру и работу на тренировках игроков, которые покидают клуб. ⠀ Это воспитанник @spartak_academy Пётр Володкин, капитан дубля в завершённом сезоне Максим Калачевский, игроки молодежного состава — Артём Горбулин, Никита Мирошниченко и Альберт Хабиров, а также опытные футболисты «Спартака-2» — Николай Тюнин, Виталий Дьяков и Роман Шишкин. Не будет продлено соглашение и с португальским форвардом Идрисой Самбу. ⠀ 👏 Мы еще раз всех благодарим и желаем успехов! ⠀ #Спартак2 #СпартакМ

Публикация от «Спартак» молодёжный (@fcsm_youth)

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