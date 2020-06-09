Шишкин, Дьяков, Самбу и еще шесть футболистов покинули вторую команду «Спартака»

Официальный инстаграм второй команды и молодежного состава «Спартака» сообщил о том, какие футболисты покидают клуб.

Вот, что сказано в сообщении:

«Совсем скоро «Спартак-2» и молодежный состав начнут подготовку к новому сезону. А пока мы хотим поблагодарить за игру и работу на тренировках игроков, которые покидают клуб.

Это воспитанник академии Петр Володкин, капитан дубля в завершенном сезоне Максим Калачевский, игроки молодежного состава – Артем Горбулин, Никита Мирошниченко и Альберт Хабиров, а также опытные футболисты «Спартака-2» – Николай Тюнин, Виталий Дьяков и Роман Шишкин. Не будет продлено соглашение и с португальским форвардом Идрисой Самбу.

Мы еще раз всех благодарим и желаем успехов!»