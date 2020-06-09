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09 июня 23:43
автор: Усачев Владислав

Источник: «Уфа» ведет переговоры с защитником сборной Болгарии Чорбаджийски 

24-летний футболист принадлежит софийскому ЦСКА. 

ФК «Уфа» ведет переговоры с защитником софийского ЦСКА и национальной сборной Болгарии Божидаром Чорбаджийски.

Maritsa сообщает, что стороны практически согласовали условия личного контракта, однако «Уфе» еще только предстоит договориться с клубом из столицы Болгарии.

С августа по декабрь прошлого года Чорбаджийски выступал за румынский клуб «Стяуа», сыграв за команду из Бухареста четыре матча. В текущем чемпионате Болгарии на счету защитника три игры.

В сборной Болгарии Божидар дебютировал в ноябре 2016 года. Всего на его счету 8 матчей за национальную команду.

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