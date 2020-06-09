Источник: «Уфа» ведет переговоры с защитником сборной Болгарии Чорбаджийски 

Maritsa сообщает, что стороны практически согласовали условия личного контракта, однако «Уфе» еще только предстоит договориться с клубом из столицы Болгарии.

С августа по декабрь прошлого года Чорбаджийски выступал за румынский клуб «Стяуа», сыграв за команду из Бухареста четыре матча. В текущем чемпионате Болгарии на счету защитника три игры.

В сборной Болгарии Божидар дебютировал в ноябре 2016 года. Всего на его счету 8 матчей за национальную команду.