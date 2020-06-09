Полузащитника «Милана» Кастильехо ограбили, угрожая оружием

Футболист «Милана» Самуэль Кастильехо в сториз своего инстаграма сообщил о том, что подвергся вооруженному ограблению на улице итальянского города.

«Все нормально в Милане? Меня только что ограбили два парня. Направили мне пистолет в лицо», – написал Кастильехо, добавив, что с ним все хорошо.