Дмитрий Аленичев: Сегодняшний состав «Спартака» не позволяет быть в тройке

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что нынешний состав красно-белых не в состоянии добиться высоких результатов.

«Мое мнение – сегодняшний состав «Спартака» не позволяет быть в тройке, тем более бороться за высокие места. Очень большая сумма была выделена в летнее трансферное окно, если не ошибаюсь, порядка 40 млн евро. Из них почти 30 млн, по моей информации, выделили на покупку двух центральных полузащитников в лице Гуса Тила и Алекса Крала. Мне кажется, это игроки среднего уровня даже по нашим российским меркам. Средства нецелесообразно израсходованы.

Почему я так говорю? Возможно, кто-то из руководства или кто-то из болельщиков думает, что всем футболистам нужно время на адаптацию. Я так не считаю. Когда футболистов покупают за 13-15 млн, он должен уже в первый месяц работы показывать, на что способен. Мне есть с чем сравнить, я был на их месте: посчастливилось поиграть в Италии, Португалии. Ни Земан, ни Капелло, ни Моуринью мне не давали времени на адаптацию. И вот к чему я хочу подвести итог, мне хотелось бы ошибиться, но если учитывать сумму трансферов, это две самые провальные сделки за последние годы в «Спартаке», – сказал Аленичев в эфире канала «Россия 24».