«Ювентус» и «Челси» могут провести обмен игроками

Как сообщает Sport Mediaset, чемпион Италии предложил «Челси» обмен. В Лондон последует бразильский хавбек Дуглас Коста, а в обратном направлении Жоржиньо.

Отмечается, что «синие» оценивают своего игрока в 50 млн евро. Стоимость бразильца составляет 45 млн евро, что повышает шансы «старой синьоры» заполучить итальянца.

Напомним, Жоржиньо перешел в «Челси» летом 2018 года из «Наполи» за 57 млн евро. На «Стэмфорд Бридж» его пригласил Маурицио Сарри, который ныне тренирует «Ювентус».