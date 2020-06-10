«Ювентус» и «Челси» могут провести обмен игроками

«Ювентус» не оставляет попыток заполучить экс-полузащитника «Наполи» Жоржиньо.
Как сообщает Sport Mediaset, чемпион Италии предложил «Челси» обмен. В Лондон последует бразильский хавбек Дуглас Коста, а в обратном направлении Жоржиньо.
«Ювентус» не оставляет попыток заполучить экс-полузащитника «Наполи» Жоржиньо.
Как сообщает Sport Mediaset, чемпион Италии предложил «Челси» обмен. В Лондон последует бразильский хавбек Дуглас Коста, а в обратном направлении Жоржиньо.
Отмечается, что «синие» оценивают своего игрока в 50 млн евро. Стоимость бразильца составляет 45 млн евро, что повышает шансы «старой синьоры» заполучить итальянца.
Напомним, Жоржиньо перешел в «Челси» летом 2018 года из «Наполи» за 57 млн евро. На «Стэмфорд Бридж» его пригласил Маурицио Сарри, который ныне тренирует «Ювентус».