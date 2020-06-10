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10 июня 14:40
автор: Гичунцев Артур

Нобель Арустамян: Трансфер Вагнера в ЦСКА – на паузе, это очевидно

Ранее сообщалось, что 35-летний бразилец должен был вернуться в российский клуб 8 июня.

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян порассуждал на тему возможного возвращения в ЦСКА бразильского форварда Вагнера Лава.

«Вероятность возвращения Вагнера в ЦСКА все еще очень высока. По моей информации – остались только подписи в контракте. Вероятно, их отложили на уровне высшего руководства клуба.

До этого буквально все говорило о том, что переход состоится:

1. Вагнер в пятницу расторг контракт с «Коринтиансом».

2. Регулярные конкретные новости (не просто слухи) из Бразилии.

3. Анонс агента.

4. Договоренность Вагнера со своим новым клубом – не будь ее, Вагнер не разрывал бы так резко отношения с «Коринтиансом», имея еще действующий контракт и приличную зарплату (так просто не бывает, тем более в нынешнее непредсказуемое время).

Что очевидно точно: трансфер не оформлен не потому, что Вагнера не заявить на оставшиеся восемь туров. В ЦСКА работают суперпрофессиональные люди, чтобы понимать: это было нереально.

Трансфер на паузе на данный момент, это очевидно. Почему? Причины, видимо, крайне веские, но я их все еще не вижу и не знаю. Остается только ждать», – написал Арустамян в своем Telegram-канале.

Напомним, Вагнер Лав выступал за ЦСКА в разные годы. На его счету 259 матчей и 125 голов. Он помог армейцам выиграть 14 трофеев, в том числе три титула чемпиона России, а также Кубок УЕФА.

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