Михаил Гершкович: Приятно видеть, что в РФС не забывают о российских тренерах

– Мы очень благодарны Российскому футбольному союзу за финансовую помощь. В связи с пандемией коронавируса весь спорт, в том числе и футбол, находился в состоянии неопределенности. Тренеры – одни из главных участников футбольного процесса. Приятно видеть, что о них не забывают, что наша работа ценится, – цитирует Гершковича «РИА Новости».

Напомним, что из-за пандемии чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. Возобновление игр в российской премьер-лиге запланировано на 19 июня – в этот день должны состоятся встречи между «Крыльями Советов» и «Ахматом», а также между «Сочи» и «Ростовом».

На данный момент турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит», набравший 50 очков. На второй и третьей строчках расположились «Локомотив» и «Краснодар», имеющие в активе по 41 очку. Четвертое место занимает «Ростов» (38 очков), на пятой позиции разместился ЦСКА (36).