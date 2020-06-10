РПЛ, «Матч ТВ» и клубы Лиги договорились о показе оставшихся игр сезона

Поскольку на стадионы планируется пускать минимальное количество болельщиков (не более 10 процентов от общего количества мест на трибунах), РПЛ, «Матч ТВ» и клубы Лиги приняли решение о показе игр сезона в федеральном эфире таким образом, чтобы обеспечить зрителям максимальный эффект присутствия.

Для того, чтобы быть ближе к болельщикам, РПЛ, «Матч ТВ» и клубы Лиги приняли решение сделать исключение из правил и показать большую часть матчей оставшихся 8 туров текущего сезона в эфире федерального канала. При этом согласованная между РПЛ, клубами и «Матч ТВ» бизнес-стратегия нарушена не будет. Помимо федерального эфира на «Матч ТВ», все игры можно будет посмотреть в прямом эфире на «Матч Премьер» - премиальный канал покажет их с максимальным информационным освещением. Перед каждым туром будут выходить «Журнал Тинькофф РПЛ», «Эксклюзивное интервью» (большой разговор с игроками и тренерами), а по завершению тура — «Восемь лучших» (рассказ о восьми героях матчей).

Решение о показе большинства матчей в эфире федерального канала касается только оставшихся туров сезона 2019/2020.

РАСПИСАНИЕ 23 ТУРА

19 июня

«Крылья Советов» — «Ахмат»

«Сочи» — «Ростов»

20 июня