Сергей Ташуев: Смолов однозначно нужен «Локомотиву»

- Я думаю, что Смолова, возможно, нужно оставить в «Локомотиве», он однозначно нужен команде, если она хочет добиваться успехов во внутреннем чемпионате и в Европе. Но если стоит задача заработать денег, то это другая ситуация. Тут решение должно идти от руководства клуба, - передает слова Ташуева «РИА Новости».

Ранее стало известно, что испанский клуб рассчитывает летом оформить полноценный трансфер 30-летнего форварда, выступающего за клуб на правах аренды, и в данный момент обсуждает условия перехода с руководством «Локомотива».

Отметим, за время выступления Смолов провел шесть матчей за клуб из Виго, записав на свой счет один гол.