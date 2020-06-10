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10 июня 21:10
автор: Ефимов Андрей

Игнашевич и Мусаев подали документы на обучение на лицензию категории Pro

Генеральный директор Академии тренерского мастерства Андрей Лексаков сообщил, что Сергей Игнашевич и Мурад Мусаев подали документы на обучение для получения тренерской лицензии категории Pro.

- Игнашевич и Мусаев подали документы для поступления. Процесс обучения, скорее всего, начнется 16 июня, а 14-го или 15-го будут проходить вступительные экзамены, - цитирует Лексакова ТАСС.

Напомним, что ранее УЕФА оштрафовал «Краснодар» на 50 тысяч евро за нарушение принципов работы главного тренера. На тот момент фактически исполняющий обязанности главного тренера команды Мусаев не мог работать в этом качестве в еврокубках.

Позже УЕФА отклонил просьбу РФС о досрочном начале обучения Мусаева, так как тот получил лицензию категории A в июне 2019 года и согласно регламенту мог поступить на обучение на категорию Pro только спустя год работы с лицензией A.

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