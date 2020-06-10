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10 июня 21:27
автор: Ефимов Андрей

УЕФА: Никаких решений о формате завершения Лиги чемпионов не принято

В УЕФА продолжают работать над планом по возобновлению главного клубного европейского турнира.

- В настоящее время рассматриваются различные варианты, на данном этапе никаких решений не принято, - цитирует ТАСС пресс-службу УЕФА.

Ранее в СМИ появилась информация, что в УЕФА приняли решение провести 8 и 9 августа ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов без зрителей на стадионах Португалии – «Жозе Алваладе» и «Эштадиу да Луш».

Напомним, 6 июня президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Граэ сообщил, что все международные календари, даты матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы будут объявлены УЕФА 18 июня сразу по окончании заседания исполкома Европейского союза футбольных ассоциации, проведение которого было перенесено с 27 мая на 17 июня.

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УЕФА: Никаких решений о формате завершения Лиги чемпионов не принято
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