УЕФА: Никаких решений о формате завершения Лиги чемпионов не принято

- В настоящее время рассматриваются различные варианты, на данном этапе никаких решений не принято, - цитирует ТАСС пресс-службу УЕФА.

Ранее в СМИ появилась информация, что в УЕФА приняли решение провести 8 и 9 августа ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов без зрителей на стадионах Португалии – «Жозе Алваладе» и «Эштадиу да Луш».

Напомним, 6 июня президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Граэ сообщил, что все международные календари, даты матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы будут объявлены УЕФА 18 июня сразу по окончании заседания исполкома Европейского союза футбольных ассоциации, проведение которого было перенесено с 27 мая на 17 июня.