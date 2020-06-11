Мостовой рассказал о несостоявшемся трансфере в «Реал»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой мог оказаться в мадридском «Реале». Об этом он заявил YouTube-каналу ФУХ.

«Мог ли я когда-то перейти в «Реал»? Мог, да. Но не получилось. Мне тогда был 31 год. За меня специально запросили большие деньги, зная, что «Реал» за 31-летнего футболиста такие деньги не отдаст.

Были переговоры, да. Общались, было пару ужинов. Агент Мичела Сальгадо, с которым мы дружили и который уже на тот момент был в «Реале», сказал: «Давай в «Реал» тебя». Я говорю: «Давайте, с удовольствием». И начались разговоры, пошло-поехало.