Президент «Атлетико»: Если Лигу чемпионов завершат досрочно, кубок нужно вручить нам

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо считает, что испанский клуб должен получить трофей Лиги чемпионов, если турнир завершат досрочно.

«Я прекрасно понимаю желание УЕФА доиграть Лигу чемпионов. Сначала говорили о матчах в Мадриде, теперь речь идет о Португалии. Если турнир завершат досрочно, трофей нужно вручит нам. Почему? Потому что мы выбили действующего победителя», – приводит слова Сересо Mundo Deportivo.

Напомним, «Атлетико» одолел в 1/8 финала английский «Ливерпуль». Оба матча завершились в пользу «матрасников» – 1:0, 3:2.