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11 июня 08:30
автор: Гичунцев Артур

Президент «Атлетико»: Если Лигу чемпионов завершат досрочно, кубок нужно вручить нам

Ранее сообщалось, что турнир возобновят в августе, а все матчи пройдут в Португалии.

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо считает, что испанский клуб должен получить трофей Лиги чемпионов, если турнир завершат досрочно.

«Я прекрасно понимаю желание УЕФА доиграть Лигу чемпионов. Сначала говорили о матчах в Мадриде, теперь речь идет о Португалии. Если турнир завершат досрочно, трофей нужно вручит нам. Почему? Потому что мы выбили действующего победителя», – приводит слова Сересо Mundo Deportivo.

Напомним, «Атлетико» одолел в 1/8 финала английский «Ливерпуль». Оба матча завершились в пользу «матрасников» – 1:0, 3:2.

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Президент «Атлетико»: Если Лигу чемпионов завершат досрочно, кубок нужно вручить нам
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