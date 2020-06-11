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11 июня 11:46
автор: Гичунцев Артур

Сафонов: Заявления Федуна о передаче «Спаратка» болельщикам – чистой воды популизм

Ранее функционер заявил, что сделает это бесплатно. Под контроль болельщиков уйдет не только клуб, но и вся инфраструктура.

Известный футбольный агент Алексей Сафонов высказался о работе владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отметив, что большинство сотрудников его клуба воруют денежные средства.

«Короля делает свита. Кроме Смоленцева и периода, когда генеральным директором был Валерий Карпин, все остальные люди просто наживались на Федуне. Для них была цель набить свои карманы и двигала банальная жажда наживы. Еще одно исключение было это Жирков, когда «Спартак» как раз стал чемпионом. После этого результата его стали «душить», а он плюнул на все и ушел. А так, я сталкивался со «Спартаком» по многим поводам, с тем же Ломовицким. Скажу так, в «Спартаке» только ленивый не сосет деньги Федуна.

Я думаю, насколько он позволяет доить себя, настолько его подчиненные и пользуются ситуацией. Может быть, для Федуна это не существенный удар. Вот у Гинера такое представить невозможно. Попробуй у него своровать деньги или пустить все на самотек! Да никому в голову такое не придет. Понятно, что нехорошо воровать, но если Федун молчит, значит, его все устраивает. Я уверен, что в серьезных клубах по-другому работают.

Да никуда он не уйдет. Все заявления насчет передачи команды болельщикам – чистой воды популизм. Основная задача Федуна в «Спартаке» – это контроль за Тушино. Сколько бы он ни потратил на клуб, все равно останется в плюсе. Не секрет, что детскую школу «Спартака» хотят перевезти в Тарасовку, а историческую «родину» в Сокольниках отдать под элитные дома», – цитирует Сафонова ТНВ.

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Сафонов: Заявления Федуна о передаче «Спаратка» болельщикам – чистой воды популизм
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