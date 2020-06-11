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11 июня 13:21
автор: Гичунцев Артур

«Спартак» завершил сбор в Тарасовке (фото)

В первом матче после паузы красно-белые сыграют на выезде с тульским «Арсеналом». Встреча состоится 20 июня.

Сегодня, 11 июня футболисты московского «Спартака» провели заключительную тренировку в Тарасовке, где команда находилась с 23 мая.

«Перед тем как разъехаться по домам, красно-белые сыграли в футбол 8 на 8 на ограниченном участке поля.

В конце тренировки главный тренер поблагодарил игроков за усердную работу в рамках 20-дневного сбора», – говорится в сообщении пресс-службы.

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Публикация от FC S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official)

Напомним, чемпионат России был прерван из-за пандемии коронавируса в марте этого года. Турнир возобновят 19 июня.

Что касается «Спартака», то в текущем сезоне столичный клуб занимает восьмое место в таблице, набрав 28 очков.

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«Спартак» завершил сбор в Тарасовке (фото)
В первом матче после паузы красно-белые сыграют на выезде с тульским «Арсеналом». Встреча состоится 20 июня.
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