«Спартак» завершил сбор в Тарасовке (фото)

Сегодня, 11 июня футболисты московского «Спартака» провели заключительную тренировку в Тарасовке, где команда находилась с 23 мая.
«Перед тем как разъехаться по домам, красно-белые сыграли в футбол 8 на 8 на ограниченном участке поля.
В конце тренировки главный тренер поблагодарил игроков за усердную работу в рамках 20-дневного сбора», – говорится в сообщении пресс-службы.
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Напомним, чемпионат России был прерван из-за пандемии коронавируса в марте этого года. Турнир возобновят 19 июня.
Что касается «Спартака», то в текущем сезоне столичный клуб занимает восьмое место в таблице, набрав 28 очков.