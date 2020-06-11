«Единственный и неповторимый». ЦСКА поздравил Вагнера с днем рождения

Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала запись, посвященную экс-форварду армейцев Вагнеру Лаву. Напомним, сегодня, 11 июня нападающему исполнилось 36 лет.

«Сегодня исполняется 36 лет единственному и неповторимому Вагнеру Лаву, единственному легионеру в Клубе Григория Федотова со 124 голами за ЦСКА. С днем рождения, легенда!» – говорится в сообщении армейцев.

Напомним, Вагнер Лав выступал за ЦСКА в разные годы. На его счету 259 матчей и 125 голов. Он помог армейцам выиграть 14 трофеев, в том числе три титула чемпиона России, а также Кубок УЕФА.