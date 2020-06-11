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11 июня 14:22
автор: Гичунцев Артур

Анатолий Тимощук: «Зениту» не хватает только контрольных матчей

Ранее стало известно, что чемпионат России прерванный в марте, вернется 19 июня.

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал о состоянии команды, отметив, что для полной готовности чемпиону страны не хватает контрольных матчей.

«Подготовка идет полным ходом. Все ребята, за исключением Эммануэля Мамманы, здоровы, находятся в хорошем состоянии, тренируются с удовольствием, очень соскучились по футболу. Маммана же тренируется с командой пока частично, и в ближайшее время присоединится к общей группе. Думаю, сроков, определенных РФС, должно быть достаточно для того, чтобы полноценно подготовиться к возобновлению сезона.

Конечно, столь длительная пауза непривычна, но все, что можно было сделать, мы сделали. Не хватает только контрольных матчей, чтобы вернуть игровой тонус. Физическая подготовка, беговая работа, упражнения с мячами – все это выполняется. Осталось только играть

Конечно, старт после такой длительной паузы, является одним из определяющих факторов, но на финише сезона важен каждый поединок. Все последующие игры для «Зенита» имеют такое же значение, как и встреча с ЦСКА по той простой причине, что за победу над любым соперником даются три очка», – цитирует Тимощука Bobsoccer.

В текущем сезоне «Зенит» занимает первое место в таблице РПЛ, набрав 50 очков.

В первом матче после паузы, вызванной пандемией коронавируса, чемпион страны сыграет на выезде с ЦСКА. Встреча состоится 20 июня и пройдет в Москве.

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