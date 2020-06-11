Анатолий Тимощук: «Зениту» не хватает только контрольных матчей

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал о состоянии команды, отметив, что для полной готовности чемпиону страны не хватает контрольных матчей.

«Подготовка идет полным ходом. Все ребята, за исключением Эммануэля Мамманы, здоровы, находятся в хорошем состоянии, тренируются с удовольствием, очень соскучились по футболу. Маммана же тренируется с командой пока частично, и в ближайшее время присоединится к общей группе. Думаю, сроков, определенных РФС, должно быть достаточно для того, чтобы полноценно подготовиться к возобновлению сезона.

Конечно, столь длительная пауза непривычна, но все, что можно было сделать, мы сделали. Не хватает только контрольных матчей, чтобы вернуть игровой тонус. Физическая подготовка, беговая работа, упражнения с мячами – все это выполняется. Осталось только играть