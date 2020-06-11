Бывший скаут ЦСКА: Вагнер готов играть на высоком уровне 20-30 минут

Бывший селекционер московского ЦСКА Олег Яровинский оценил текущее состояние экс-форварда армейцев Вагнера Лава, которому сегодня, 11 июня исполнилось 36 лет.

«Возвращение Вагнера было бы очень интересным. Да, он потерял в скорости, но эту скорость он потерял довольно давно. А все то, за счет чего он играет сейчас, – идеальное понимание игровых эпизодов, техническое оснащение – все при нем, эти качества потерять невозможно.

Он очень здорово выглядел в «Антальяспоре», где я видел его живьем, да и в «Коринтиансе», как говорят, он был достаточно хорош. Вагнер готов играть на высоком уровне 20-30 минут, и за это время он способен решить любой эпизод за счет тех качеств, которые у него есть.