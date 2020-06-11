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11 июня 16:16
автор: Шарафудинов Виктор

«Краснодар» определит посетителей домашних матчей при помощи лотереи

Трибуны разрешено заполнять на 10%.

Футбольный клуб «Краснодар» на своем официальном сайте объявил о том, что посетителей домашних матчей в оставшейся части сезона-2019/20 будут определять при помощи лотереи среди владельцев сезонных абонементов.

Вот, что сказано в сообщении пресс-службы клуба:

«В связи с требованиями Роспотребнадзора и постановлением № 318 главы администрации Краснодарского края от 04.06.2020, на оставшихся домашних матчах «Краснодара» в сезоне 2019/20 трибуны будут заполнены на 10 процентов.

Приоритет в получении права посещения игр получат владельцы сезонных абонементов. Но поскольку их количество в несколько раз превышает максимально допустимое число публики на трибунах, счастливчиков определит лотерея. Подчеркиваем, принять участие в ней смогут только владельцы сезонных абонементов».

16 июня – день проведении лотереи, на которой образом будут определены обладатели билетов на четыре оставшихся домашних матчей команды.

17 июня на сайте ФК «Краснодар» будет опубликован список выигравших номеров.

Рассадка зрителей будет происходить с учетом соблюдения правил социальной дистанции на первом ярусе трибун «Север, «Восток» и «Юг».

Расписание оставшихся домашних матчей «Краснодара» выглядит следующим образом:

23-й тур. 21 июня. «Краснодар» – «Динамо»

26-й тур. 5 июля. «Краснодар» – «Зенит».

28-й тур. 12 июля. «Краснодар» – «Урал».

30-й тур. 22 июля. «Краснодар» – «Ахмат».

Стадион ФК «Краснодар» вмешает 35 179 зрителей.

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