«Уфа» в нынешнем году не будет тратить деньги на трансферы

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что в нынешнем году клуб не намерен тратить деньги на траснферном рынке.

«Что касается трансферов, то в этом году на переходы, я думаю, мы не потратим ни копейки. Но при этом продадим на определенные деньги, – сообщил Газизов в интервью YouTube-каналу «Спорт как бизнес online». – У меня есть пул игроков, которых мы ведем – они не стоят денег. Они придут бесплатно, но их представители готовы отдать этих футболистов при условии потом получить проценты от продаж».

21 июня «Уфа» возобновит чемпионат домашним матчем против «Тамбова». Команда Вадима Евсеева занимает девятое место, набрав 27 очков.