Павел Мамаев: Кайфую от футбола. Вернулось чувство счастья из детства

Павел Мамаев рассказал, что к нему вернулось чувство наслаждения футболом.

«Сейчас я кайфую от футбола, – сообщил полузащитник «Ростова» в интервью «Матч ТВ». – Ко мне вдруг вернулось чувство счастья из детства, когда дают мяч и возможность выйти на спортивную площадку. Ты играешь не потому, что контракт, зарплата, или тренировка по расписанию, а просто потому, что нравится. Я наслаждаюсь тем, что у меня есть в настоящий момент».

Весной Мамаев сыграл лишь один матч за команду Валерия Карпина, выйдя на замену в домашнем матче «Ростова» против ЦСКА 9 марта. Проведя на поле 31 минуту, Павел отметился голом в ворота своей бывшей команды, а ростовчане победили 3:2.