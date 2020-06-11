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11 июня 16:34
автор: Шарафудинов Виктор

Павел Мамаев: Кайфую от футбола. Вернулось чувство счастья из детства

До вынужденной паузы бывший полузащитник ЦСКА и «Краснодара» сыграл за «Ростов» только один официальный матч.

Павел Мамаев рассказал, что к нему вернулось чувство наслаждения футболом.

«Сейчас я кайфую от футбола, – сообщил полузащитник «Ростова» в интервью «Матч ТВ». – Ко мне вдруг вернулось чувство счастья из детства, когда дают мяч и возможность выйти на спортивную площадку. Ты играешь не потому, что контракт, зарплата, или тренировка по расписанию, а просто потому, что нравится. Я наслаждаюсь тем, что у меня есть в настоящий момент».

Весной Мамаев сыграл лишь один матч за команду Валерия Карпина, выйдя на замену в домашнем матче «Ростова» против ЦСКА 9 марта. Проведя на поле 31 минуту, Павел отметился голом в ворота своей бывшей команды, а ростовчане победили 3:2.

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Павел Мамаев: Кайфую от футбола. Вернулось чувство счастья из детства
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