ЦСКА пообещал определиться с распределением билетов на матч против «Зенита» 17 июня

Футбольный клуб ЦСКА на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал официальное заявление по поводу распределения билетов на домашний матч 23-го тура чемпионата России против лидера РПЛ «Зенита».

«Дорогие болельщики, до матча с «Зенитом» остается чуть больше недели, – сказано в сообщении московского клуба. – В связи с постоянным обновлением поступающей информации, а также с целью сделать ваше пребывание на трибунах максимально безопасным и комфортным, мы продолжаем уточнять все трактовки регламента РПЛ, требования Роспотребнадзора и правительства Москвы.

К сожалению, текущие требования к количеству болельщиков на матче не позволяют нам допустить на стадион всех, кто выиграл такое право в марте, когда было разрешено присутствие 5 000 зрителей. В связи с этим, мы прорабатываем различные варианты справедливого распределения доступных мест на предстоящий матч.