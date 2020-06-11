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11 июня 21:07
автор: Шарафудинов Виктор

ЦСКА пообещал определиться с распределением билетов на матч против «Зенита» 17 июня

Матч 23-го тура чемпионата России будет сыгран в субботу 20 июня.

Футбольный клуб ЦСКА на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал официальное заявление по поводу распределения билетов на домашний матч 23-го тура чемпионата России против лидера РПЛ «Зенита».

«Дорогие болельщики, до матча с «Зенитом» остается чуть больше недели, – сказано в сообщении московского клуба. – В связи с постоянным обновлением поступающей информации, а также с целью сделать ваше пребывание на трибунах максимально безопасным и комфортным, мы продолжаем уточнять все трактовки регламента РПЛ, требования Роспотребнадзора и правительства Москвы.

К сожалению, текущие требования к количеству болельщиков на матче не позволяют нам допустить на стадион всех, кто выиграл такое право в марте, когда было разрешено присутствие 5 000 зрителей. В связи с этим, мы прорабатываем различные варианты справедливого распределения доступных мест на предстоящий матч.

Всю информацию о механике отбора и порядке допуска болельщиков на матч, а также порядок возврата денег за уже приобретенные билеты, мы опубликуем не позднее 17 июня. Приносим извинения за все неудобства, которые с этим связаны, и рассчитываем на ваше понимание».

Игра 23-го тура ЦСКА – «Зенит» запланирована на субботу 17 июня и станет для обеих команд первой после 3-месячной вынужденной паузы.

Роспотребнадзор разрешил заполнять трибуны стадионов на оставшихся матчах сезона РПЛ на 10%. «ВЭБ Арена» вмещает 30 тысяч зрителей.

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ЦСКА пообещал определиться с распределением билетов на матч против «Зенита» 17 июня
Матч 23-го тура чемпионата России будет сыгран в субботу 20 июня.
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